Мэр Сочи Анатолий Пахомов пока не определился, пойдет ли на третий срок

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Действующий мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавляющий город-курорт с 2009 года, пока не определился, будет ли претендовать на пост мэра города в третий раз и участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города.

Ранее сообщалось, что срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября. Депутаты Городского собрания Сочи (ГСС) назначили конкурс по отбору кандидату на должность мэра города на 10 сентября.

"Я еще не принял решение, не определился", - сказал Пахомов ТАСС, отвечая на вопрос об участии в конкурсе в качестве кандидата на пост мэра. По его словам, он определится с решением до 30 июля, когда начнется прием документов от кандидатов.

Претендовать на пост мэра Сочи может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование, и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года - группой должностных лиц муниципальной или государственной службы. Претендентов на кресло мэра отбирает конкурсная комиссия из восьми человек. В этом году выборы главы пройдут по новой системе, мэра изберут депутаты ГСС путем тайного голосования.

Глава города Сочи Анатолий Пахомов родился в 1960 году в Тихорецком районе Краснодарского края. Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. С марта 2006 года занимал должность главы города Анапы, в апреле 2009 года стал главой города Сочи. На пост градоначальника Пахомов избирался уже дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу.