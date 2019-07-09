Аксенов подписал указ об отставке главы Минздрава Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставке министра здравоохранения республики Александра Голенко, написавшего заявление об уходе по собственному желанию. Текст указа опубликован на региональном правительственном портале.

Ранее во вторник Аксенов сообщил журналистам, что Голенко уходит в отставку по состоянию здоровья. Новым министром будет назначен руководитель станции переливания крови Игорь Чемоданов.

"Принять отставку Голенко Александра Ивановича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра здравоохранения Республики Крым 10 июля 2019 года согласно поданному заявлению", - говорится в документе.

59-летний Голенко возглавляет министерство с октября 2015 года.