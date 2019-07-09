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Лавров заявил, что разговор на неформальной встрече ОБСЕ был полезным

При этом глава МИД России отметил, что некоторые "коллеги по-прежнему заточены только на то, что заученно повторяют осуждения" в адрес Москвы

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Разговор на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ был полезным, хотя некоторые страны продолжили высказывать обвинения в адрес России. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в заседании.

"Разговор в целом получился полезным, хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, что заученно повторяют осуждения в адрес России: "агрессия", "оккупация" и так далее, - отметил Лавров. - Но большинство все же стремилось использовать эту встречу для поиска путей выхода из тяжелых кризисных условий, в которых оказалась сейчас евроатлантическая безопасность.

На эти процессы влияет продолжающееся накачивание военных мускулов НАТО, продвижение военной инфраструктуры вплотную к российским границам, требования безоглядно увеличивать военные бюджеты, которые у стран альянса в двадцать раз больше, чем у России".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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