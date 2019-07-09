Володин: Россия не признает итоговую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия не намерена признавать и считать обязательной к выполнению итоговую декларация, принятую в понедельник Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в ходе 28-й сессии в Люксембурге, это было сделано с нарушением норм. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы не признаем эту декларацию, потому что она принята с нарушением регламента, за ее принятие голосовало меньше 162 человек, а 162 человека необходимы для ее принятия", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Общаясь с журналистами, спикер напомнил, что в ходе принятия декларации, включающей в себя целый ряд антироссийских тезисов, председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели заявил о том, что члены делегации РФ мешают вести заседание, указывая на отсутствие кворума. "Оно [решение] для кого принято? Мы его исполнять не будем, потому что оно нелегитимно", - резюмировал Володин.

ПА ОБСЕ в понедельник на заседании в Люксембурге приняла итоговую декларацию, в которую в том числе вошли тезисы о непризнании Крыма частью РФ, милитаризации Черного и Азовского моря, призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта "Северный поток - 2".