Дипломаты России и США обсудят в Хельсинки запуск двустороннего стратегического диалога

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в среду проведет в Хельсинки консультации с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.

Как ожидается, центральной темой предстоящей встречи станет запуск стратегического российско-американского диалога по широкому кругу вопросов. В этой связи примечательно, что встреча пройдет в преддверии раунда полноформатных консультации по стратегической стабильности между РФ и США, которые пройдут 17-18 июля в Женеве.

Последствия саммита

Активизация контактов Москвы и Вашингтона на уровне внешнеполитических ведомств является, в том числе, и следствием встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке 28 июня.

Как сообщил по итогам встречи лидеров государств министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе переговоров президенты подтвердили готовность обсуждать широкий спектр вопросов - от экономики до стратегической стабильности. Более того, по словам Рябкова, российская сторона сегодня "фиксирует признаки более заинтересованного, чем раньше, подхода Вашингтона к дальнейшему взаимодействию с Москвой".

Вместе с тем, официальным лицам России и Соединенных Штатов есть, что обсудить. Так, выступая в понедельник на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ в Словакии, Лавров выразил озабоченность в связи с тем, что в Москве до сих пор не до конца понимают позицию Вашингтона по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Глава российского дипведомства также заявил, что создание американской системы противоракетной обороны негативно сказывается на нашей общей безопасности.

Не в первый раз

Замгоссекретаря Хейл начал свой рабочий визит в Европу накануне. В его программу входит посещение Эстонии, Чехии, Молдавии, Великобритании, а первым пунктом стала Финляндия. Стоит отметить, что американский дипломат неоднократно встречался с представителями РФ, в том числе российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

Примечательно также, что представители России и США проводят двусторонние встречи в Финляндии не в первый раз. Например, в мае этого года в финском Рованиеми на полях министерской сессии Арктического совета состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Майкла Помпео. А сам Рябков в Хельсинки проводил консультации, в том числе по стратегической стабильности, со своими американскими визави.