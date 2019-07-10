Антонов: США должны поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны поддержать российские усилия в ООН, направленные на борьбу с прославлением нацизма. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов написал в статье, опубликованной во вторник в электронной версии журнала The National Interest.

Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них. "Каждый год Россия представляет резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют распространению современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Во всем международном сообществе есть только две страны, которые все еще голосуют против - США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, теперь настала очередь Вашингтона", - сказано в статье.

"Вызывает глубокое разочарование то, что неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США (гарантирует, в том числе, свободу слова - прим. ТАСС), свободно эксплуатируют и устанавливают памятники "героям" этнических чисток, нацистским коллаборационистам, причастным к Холокосту", - добавил посол РФ.

Он отметил, что "общая история должна играть объединяющую роль".

"Мы никогда не должны забывать, что наши народы сражались вместе во время Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна всегда оставаться в сердцах и умах будущих поколений", - написал Антонов.

По его словам, "Россия всегда бурно реагировала на попытки переписать историю и прославлять нацизм и будет продолжать это делать".

"В XXI веке нельзя позволить существовать такому позорному явлению, как марши нацистов и их сторонников на улицах европейских городов", - говорится в публикации. Как отмечает Антонов, на Украине, в странах Прибалтики и в Польше важно остановить снос памятников воинам, сражавшимся с фашизмом. "Политика толерантности по отношению к неонацистам недопустима", - подчеркнул дипломат.