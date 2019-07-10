Лавров: форум молодых дипломатов Евразии способствует укреплению доверия в регионе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Встречи молодежных структур дипведомств Евразийского региона играют важную роль в расширении гуманитарного взаимодействия и способствуют упрочению доверия. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес участников шестого Форума молодых дипломатов евразийского пространства. Текст зачитал в среду заместитель главы МИД Александр Панкин.

"Сегодня углубление интеграционных процессов в Евразии в числе безусловных приоритетов внешней политики России, - сказал Лавров. - Свой вклад в общие усилия на данном направлении призван внести и ваш форум".

"Объединяя представителей молодого поколения, видных политических, научных и общественных деятелей, такие встречи убедительно свидетельствуют о востребованности профессионального обмена мнениями по вопросам дальнейшего раскрытия масштабного потенциала Евразийского экономического союза, играют важную роль в расширении гуманитарного взаимодействия и в конечном счете способствуют упрочению атмосферы доверия, взаимопонимания между народами наших стран", - подчеркивается в тексте.

Министр приветствовал "искреннее стремление коллег принимать деятельное участие в совместной работе по налаживанию межгосударственного диалога, в том числе по линии молодежных структур внешнеполитических ведомств стран региона".

"Убежден, что мероприятие пройдет в конструктивном ключе, а реализуемая инициатива "горизонтальной дипломатии" будет способствовать установлению новых взаимовыгодных контактов", - заявил глава МИД РФ.