Врио главы Челябинской области до выборов не будет назначать сенатора вместо Ирины Гехт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Сенатор от Челябинской области вместо досрочно сложившей с себя полномочия Ирины Гехт будет назначен после выборов главы региона. Об этом ТАСС в среду сообщил врио губернатора Алексей Текслер.

Гехт была наделена полномочиями сенатора 24 сентября 2014 года Борисом Дубровским, который тогда возглавлял Челябинскую область. Сейчас, по заявлению областных властей, она вернется на работу в региональный кабмин и будет курировать в нем социальный блок.

"В случае победы на выборах в сентябре я окончательно определюсь и представлю кандидатуру сенатора из списка, поданного в избирком", - сказал Текслер.

Совет Федерации на заседании в среду по заявлению Гехт досрочно прекратил ее полномочия сенатора. Ранее она была зампредом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До назначения в СФ работала заместителем председателя правительства Челябинской области и курировала социальный блок.

Директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов отметил, что ситуация с назначением сенатора соответствует правовым нормам. "Исходя из нормативно-правовой базы, на это время (с момента прекращения полномочий до вступления в должность нового губернатора - прим. ТАСС) сенатор назначаться не будет. Кандидатура будет рассмотрена уже после голосования", - сказал он ТАСС Зырянов.

О выборах

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября в единый день голосования.

Врио губернатора региона Текслер подал документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца и представил трех претендентов на кресло сенатора от региона (в случае победы на выборах). Это председатель регионального Заксобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.