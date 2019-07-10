В выборах в Законодательную думу Хабаровского края примут участие почти 600 человек

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края приняла документы от 599 кандидатов, выдвинутых для участия в выборах Законодательной думы региона. Об этом ТАСС сообщил в среду председатель комиссии Геннадий Накушнов.

По его словам, прием документов от кандидатов на выборы в думу завершился в ночь на среду. Одна из партий закончила сдавать документы около 00:00 по местному времени.

"На выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края выдвинуто 599 кандидатов, 404 по общекраевым спискам, 195 по одномандатным округам", - сказал Накушнов. По одномандатным округам кандидаты представлены от девяти партий - "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Трудовая партия России", "Родина", Партия роста, "Зеленые", "Казачья партия". Около 50 человек - самовыдвиженцы, добавил он.

Накушнов сообщил, что никаких нарушений или жалоб, связанных с выборами, в комиссию не поступало.

Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края пройдут в сентябре. Осенью пройдут также выборы депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений, главы Комсомольска-на-Амуре, на которые документы подали 23 кандидата, и дополнительные выборы в Госдуму.

Документы для выдвижения депутата Госдумы подали кандидат от "Справедливой России", доктор исторических наук Татьяна Ярославцева, кандидат от КПРФ, политолог Николай Платошкин, кандидат от партии "Зеленые", заместитель председателя регионального отделения партии в Хабаровском крае Андрей Петров, кандидат от ЛПДР, помощник депутата Госдумы Валерия Селезнева по работе в Еврейской АО Иван Пиляев, кандидат от партии "Коммунисты России", офис-менеджер торговой компании "Цептер Интернациональ" Владимир Титоренко и кандидат от Партии роста, заместитель генерального директора по внешним связям ООО "Прима Медиа" (учредитель информационного агентства "Прима Медиа") Андрей Швецов.