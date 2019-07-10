Володин объяснил Жириновскому, зачем нужна дискуссия внутри "Единой России"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дискуссия между членами "Единой России" на площадке Госдумы закономерна и необходима, поскольку ее депутаты представляют очень широкие слои общества, а отсутствие живого диалога грозит судьбой КПСС. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале пленарного заседания палата обсуждала во втором чтении правительственный законопроект о поправках в Налоговый кодекс о демпфирующем механизме в нефтяной отрасли. Его представил глава думского комитета по бюджету и налогам единоросс Андрей Макаров, в то время как поправки предлагал его коллега по фракции Геннадий Кулик.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял слово и попытался оспорить процедуру обсуждения. "Если все… из одной партии, может быть, на собрании фракции все решать, или на партийных собраниях, или в комитете? Зачем выносить на всю палату, почему они договориться не могут до заседания?" - спросил он.

"Может быть, здесь раскол в партии или разговорились некоторые? Может, успокоить кого-то надо? Зачем мы тратим время?" - возмутился лидер либерал-демократов.

"Все большие партии, особенно представляющие большинство, представляют настолько широкий срез общества, что такая дискуссия неизбежна, - ответил ему Володин. - А там, где такой дискуссии нет, конец вы хорошо знаете". "У нас это все закончилось в 91-м году трагично для страны", - напомнил он.

По мнению спикера, "хорошо, если эта дискуссия здесь идет". "Кулик не согласен с Минфином, он выносит свою поправку на отдельное обсуждение. По-другому не получится", - заключил он. В результате палата приняла решение вернуть законопроект на доработку в профильный комитет.