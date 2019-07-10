{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев назвал "параноидальным поведением" отмену телемоста между Россией и Украиной

Российский премьер также охарактеризовал ситуацию как "юридическое фиглярство"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Параноидальным поведением" и "юридическим фиглярством" считает премьер-министр России Дмитрий Медведев ситуацию вокруг отмены телемоста, который планировали провести телеканалы РФ и Украины.

"Я бы сказал, что это паранойя, это параноидальное поведение, и это все юридической фиглярство, которое вокруг этого развернулось. Мне Виктор Владимирович [Медведчук] рассказывал с возбуждением уголовных дел по измене родине", - охарактеризовал ситуацию с отменой телемоста "Надо поговорить" российский премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
Медведев заявил, что Россия не получила внятных сигналов о курсе нового президента Украины
Москва ждет итогов выборов в Верховную раду, добавил глава правительства
Читать полностью