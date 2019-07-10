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Медведев: Россия высоко оценивает усилия Медведчука по обмену удерживаемыми лицами

Премьер также высказал удивление той реакцией, которая зачастую проявляется в украинском обществе на эту работу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия" высоко оценил усилия главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по обмену удерживаемыми лицами.

"Вот вы лично занимаетесь гуманитарной миссией, способствуете тому, чтобы вернуть граждан Украины. Мне кажется, что это в любом случае достойно похвалы", - сказал Медведев на встрече с руководителем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

Он высказал удивление той реакцией, которая зачастую проявляется в украинском обществе на эту работу. "Это удивительно, люди здесь отодвигаются на второй план, а на передний план выдвигается, кто посредник, почему это не я делал, если это не я делал, то значит это все плохо, - сказал он. - Мне кажется, это странно, поскольку в таких гуманитарных вопросах на передний план должны быть выдвинуты интересы любого человека, даже одного человека, которого удалось, например, вернуть домой". Он подчеркнул, что считает работу Медведчука "весьма полезной деятельностью".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
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