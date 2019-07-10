Медведев: Россия высоко оценивает усилия Медведчука по обмену удерживаемыми лицами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия" высоко оценил усилия главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по обмену удерживаемыми лицами.

"Вот вы лично занимаетесь гуманитарной миссией, способствуете тому, чтобы вернуть граждан Украины. Мне кажется, что это в любом случае достойно похвалы", - сказал Медведев на встрече с руководителем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

Он высказал удивление той реакцией, которая зачастую проявляется в украинском обществе на эту работу. "Это удивительно, люди здесь отодвигаются на второй план, а на передний план выдвигается, кто посредник, почему это не я делал, если это не я делал, то значит это все плохо, - сказал он. - Мне кажется, это странно, поскольку в таких гуманитарных вопросах на передний план должны быть выдвинуты интересы любого человека, даже одного человека, которого удалось, например, вернуть домой". Он подчеркнул, что считает работу Медведчука "весьма полезной деятельностью".