Горизбирком Петербурга составил протокол в отношении главы избиркома Сергиевского округа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Горизбирком Санкт-Петербурга составил протоколы об административных правонарушениях в отношении председателя и секретаря избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) "Сергиевское", которые не организовали прием документов по выдвижению 17 кандидатов до 16:00 мск 9 июля, как того требовала городская комиссия.

"По требованию ЦИК России состоялось заседание Санкт-петербургской избирательной комиссии, в результате которого были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении председателя и секретаря ИКМО "Сергиевское", - сообщила в среду пресс-служба Центризбиркома, добавив, что указанные протоколы незамедлительно будут переданы в суд.

В ЦИК подчеркнули, что протоколы были составлены по статье 5.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ за неисполнение решения избирательной комиссии Петербурга. Данная статья влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В случае вступления в законную силу решения суда о назначении члену избирательной комиссии административного наказания за нарушение законодательства о выборах его полномочия будут немедленно прекращены.

Ранее сообщалось, что горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Также горизбирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Две ИКМО - "Сампсониевское" и "Сергиевское" - попытались через суд добиться отмены решения горизбиркома о продлении сроков приема документов кандидатов для участия в муниципальных выборах, но суд Петербурга встал на сторону горизбиркома и отказал в удовлетворении исков ИКМО.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.