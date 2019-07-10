В Ростовской области назначен новый заместитель губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил своим заместителем по экономическому развитию и инновационной деятельности москвича Алексея Изотова. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее сообщалось, что в конце мая занимавший этот пост Юрий Молодченко уволился по собственному желанию. Это случилось вскоре после задержания еще одного заместителя губернатора - Сергея Сидаша, курировавшего сферу строительства и ЖКХ, который подозревается в превышении полномочий полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена".

"Губернатор Ростовской области подписал указ о назначении своим заместителем Алексея Изотова", - говорится в сообщении.

Планируется, что новый замгубернатора будет курировать вопросы экономического развития региона, инвестиционной и инновационной деятельности, а также международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений.

Как сообщили в пресс-службе, Изотову 58 лет, он родился в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений и аспирантуру дипакадемии МИД, работал на дипломатической службе, занимал руководящие должности в различных финансовых, коммерческих и производственных структурах, руководил фондом регионального развития.