Рябков заявил, что консультации с замгоссекретаря США Хейлом будут продолжены

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его контакты с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом будут продолжены.

"Конкретных дат [новой встречи] пока нет, но есть понимание, что это не одноразовое мероприятие, - сказал замминистра журналистам в четверг. - Но думаю, должно пройти время".

"Есть другие контакты с США, которые будут продолжены в ближайшее время, например, диалог по стратегической стабильности, - отметил Рябков. - А [консультации] с Хейлом - это больше политические вопросы".

Консультации Рябкова и Хейла прошли 10 июля в Хельсинки. Как сообщил по итогам встречи замглавы МИД РФ, обсуждения прошли "интенсивно, очень динамично, сфокусировано на вопросах, которые осложняют наши отношения давно и очень серьезно".