Неверов призвал депутатов объяснять позицию России по контролю над вооружениями за рубежом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские парламентарии должны укреплять контакты со своими зарубежными коллегами, чтобы доносить до них позицию Москвы по вопросам контроля над вооружениями. Об этом в четверг заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, выступая на парламентских слушаниях, посвященных обеспечению стратегической стабильности.

"К сожалению, денонсация двусторонних договоренностей приведет к ослаблению многосторонних режимов ограничения вооружений - Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договора о нераспространении ядерного оружия", - констатировал он.

"В связи с вышесказанным огромная роль принадлежит парламентской дипломатии. Нам необходимо укреплять международные связи с нашими коллегами, объяснять нашим партнерам на всех международных площадках позицию нашей страны", - продолжил Неверов. Он уточнил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и прописанных в нем мер транспарентности и предсказуемости - "это залог стабильности всей мировой архитектуры безопасности".

Кроме того, Неверов указал на острую "необходимость вырабатывать правила поведения для киберсферы и космоса, минимизируя опасность непреднамеренного конфликта".