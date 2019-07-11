Шесть кандидатов в губернаторы Сахалинской области сдали подписи в избирком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Шестеро кандидатов на должность губернатора Сахалинской области представили в избирком региона подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра. Избирательная комиссия Сахалинской области завершила прием документов с подписями в четверг в 18:00 по местному времени (10:00 мск), сообщил ТАСС представитель избиркома.

"Подали документы все ранее заявленные кандидаты [всего восемь кандидатов], кроме Екатерины Толмачевой [самовыдвиженец] и Александра Анистратова ["Справедливая Россия"]", - сказал собеседник агентства.

По закону избирательная комиссия обязана проверить предоставленные документы в течение десяти дней - до 20 июля. Те кандидаты, чьи документы будут приняты, и будут зарегистрированы для участия в выборах. Отказать в регистрации могут в случае обнаружения избиркомом недостоверных подписей либо другой неверной информации.

Ранее сообщалось, что на должность губернатора претендовали в порядке самовыдвижения нынешний глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева. От партий были выдвинуты первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), начальник регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин, руководитель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря того же года врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. 6 июня этого года депутаты Сахалинской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 года.