Комиссия СФ по защите суверенитета планирует осенью обсудить тему "моральных войн"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Моральные войны", которые характеризуются в том числе искажением исторических событий, могут стать темой отдельного заседания временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом сообщил в четверг глава комиссии Андрей Климов.

"Может быть, нам имеет смысл включить в план, если успеем, на сентябрь-октябрь, может быть, на ноябрь отдельную тему - моральные войны. И там укладывается и сюжет извращения истории - это будет очень актуально накануне 75-летия Великой Победы", - сказал Климов на заседании комиссии, посвященном возможным угрозам российскому суверенитету в связи с попытками дискредитации Русской православной церкви (РПЦ) и раскола православия.

Подводя итоги заседания, сенатор также подчеркнул, что раскол вносится сегодня не только в православие, но и в другие конфессии. "Мы сегодня говорим о православии просто в связи с конкретной ситуацией вокруг Межпарламентской ассамблеи православия и вокруг украинской истории, но точно так же активно будируется в исламских кругах и не только. И буддизм используется. Речь не идет о каком-то исключительном отношении к одной из религиозных конфессий, все под атакой", - сказал Климов.

"Все сотни плановиков, которые сидят в ЦРУ, они все это специально продумывают. И это не теория заговора, это его практика. Мы должны моральные аспекты этой войны, моральной войны взять на вооружение и посмотреть внимательнейшим образом", - добавил глава комиссии.

Церковный раскол на Украине и ситуация в Грузии

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, получив в ПЦУ лишь звание почетного патриарха и пост главы Киевской епархии, стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания. Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".

2 июля стало известно, что УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить решение Министерства культуры Украины об отмене регистрации устава церкви.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе.