Избирком Петербурга передал мандат экс-руководителя фракции ЛДПР бизнесмену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании в четверг приняла решение передать мандат бывшего руководителя фракции ЛДПР в заксобрании города Олега Капитанова предпринимателю Павлу Иткину.

Мандат ЛДПР стал вакантным после того, как Капитанов, до недавнего времени возглавлявший фракцию партии в Заксобрании Петербурга, сложил полномочия в парламенте города, возглавил комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, а также приостановил свое членство в ЛДПР. На текущей неделе высший и координационный советы партии одобрили кандидатуру Иткина.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение передать вакантный мандат Иткину Павлу Михайловичу", - сообщили ТАСС в пресс-службе горизбиркома.

Ранее сообщалось, что возглавить комитет по межнациональным отношениям Капитанову предложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, 25 июня предложение было принято. К тому моменту Капитанов собирал подписи для регистрации кандидатом в губернаторы Петербурга. В конце июня он представил 147 подписей муниципальных депутатов при необходимом пороге в 155 подписей, в связи с чем ему было отказано в регистрации на выборах главы города, которые пройдут 8 сентября. Председателем городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Капитанов был назначен 28 июня.

Павел Иткин является предпринимателем, занимается ресторанным бизнесом в Петербурге. В 2016 году он баллотировался в Законодательное собрание Петербурга от ЛДПР, но не смог набрать нужное количество голосов.