Игорь Чемоданов назначен министром здравоохранения Республики Крым

ТАСС, 11 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Игоря Чемоданова на должность министра здравоохранения Республики Крым, который сменил Александра Голенко, ушедшего в отставку по состоянию здоровья. Текст указа опубликован на региональном правительственном портале.

Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Голенко.

"Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность Республики Крым - министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы республики", - говорится в приказе.

До назначения Чемоданов занимал пост главврача "Центра крови" с 2010 года. С 2006 года по 2010 год Чемоданов был заместителем главного врача по хирургической помощи ГРБ № 6 Симферополя.