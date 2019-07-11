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Игорь Чемоданов назначен министром здравоохранения Республики Крым

С 2010 года он занимал пост главврача "Центра крови"

ТАСС, 11 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Игоря Чемоданова на должность министра здравоохранения Республики Крым, который сменил Александра Голенко, ушедшего в отставку по состоянию здоровья. Текст указа опубликован на региональном правительственном портале.

Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Голенко.

"Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность Республики Крым - министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы республики", - говорится в приказе.

До назначения Чемоданов занимал пост главврача "Центра крови" с 2010 года. С 2006 года по 2010 год Чемоданов был заместителем главного врача по хирургической помощи ГРБ № 6 Симферополя.

Теги
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