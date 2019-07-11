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Кремль призвал стороны инцидента с британским танкером в Персидском заливе к сдержанности

Москва выступает за безоговорочное обеспечение свободы судоходства в регионе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия внимательно следит за ситуацией вокруг якобы имевшего места инцидента с британским танкером в Персидском заливе и иранскими катерами. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тщательно отслеживаем потоки информации о том, что происходит в районе Персидского залива", - сказал он. "Мы отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место. Мы также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности", - добавил пресс-секретарь.

"В любом случае, считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Это чрезвычайно важно для мировой экономики и для мировой экономической конъюнктуры", - подчеркнул Песков. "Мы по-прежнему призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию и урегулировать ситуацию путем диалога", - сказал он.

Теги
ИранВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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