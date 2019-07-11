Документы на регистрацию на выборы главы Башкирии сдали еще три кандидата

ТАСС, 11 июля. Документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборы главы Башкирии сдали выдвиженцы от "Патриотов России", "Гражданской силы" и Российской социалистической партии. Об этом сообщается в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой регионального Центризбиркома.

"В ЦИК РБ поступили документы для регистрации кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан Рафиса Кадырова, Зульфии Гайсиной и Владимира Барабаша. Кандидаты представили листы поддержки с подписями 476 депутатов представительных органов местного самоуправления, сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности руководителя республики Радий Хабиров ("Единая Россия") зарегистрирован кандидатом на предстоящие выборы, указано на сайте ЦИК.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Документы для участия подали 11 кандидатов, включая блогера Владимира Кобзева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предпринимателя Рафиса Кадырова ("Патриоты России"), бьюти-блогера Санию Тимасову (Российская экологическая партия "Зеленые"), главу Фонда развития городских проектов Уфы Владимира Барабаша ("Гражданская сила"), временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова ("Единая Россия"), а также представителей Партии социальной защиты - Алексея Молокина, "Яблока" - Зульфию Гайсину, Российской социалистической партии - Рамилю Саитову.