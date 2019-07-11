Косачев: инцидент с британским танкером приводит к эскалации напряженности

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что целью инцидента с британским танкером в Персидском заливе является эскалация напряженности, которая рано или поздно может взорвать ситуацию в регионе.

"То, что продолжающиеся провокации и обвинения в отношении Ирана могут послужить началом реального военного конфликта (в котором, как уже очевидно, обвинят Тегеран), похоже, не только не останавливает инициаторов раскручивания спирали эскалации напряженности, но со всей очевидностью и является их целью", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас практически любой актор (в том числе частный, включая атаку пиратов или террористов) "может с легкостью поднести спичку к фитилю и взорвать ситуацию в регионе". "Значит, ответственность на всех влиятельных международных игроках лежит огромная, их действия должны быть безупречными, а аргументы общепризнанными. Иначе вина за голословные обвинения ложится на обвиняющего", - уверен сенатор.

Он охарактеризовал произошедшее в Ормузском проливе как "очередной опасный инцидент и очередную попытку довести ситуацию до точки кипения".

"Вопросов по эпизоду, естественно, множество. Начиная с того, зачем катерам кого-то атаковать, если рядом находится вооруженный противокорабельными ракетами и 30-мм зенитными артустановками военный корабль? Почему разнятся цифры: Reuters и CNN говорят о пяти кораблях, британский МИД о трех (тогда еще глупее им приближаться к фрегату)? Ну и главное: кому это на руку?" - задался риторическими вопросами глава комитета СФ.

Он полагает, что ключевое в подаче этой новости западными СМИ - то, что снова задействован сценарий "следствие как причина". "Мы это помним еще с событий августа 2008 года в Южной Осетии, когда ответные российские действия на грузинскую атаку выдавались за российскую агрессию. То же раскручивается практически по любому досье: в отношении Крыма, Донбасса, договора по РСМД и соглашения по иранской ядерной программе. Везде реакцию выдают за акцию", - отметил Косачев.

Ситуация в районе Персидского залива резко обострилась 13 июня, когда в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары после предполагаемого нападения. США обвинили в атаке Иран. 11 июля министерство обороны Великобритании заявило, что иранские катера пытались остановить британское торговое Задержание иранского танкерасудно в Ормузском проливе. Тегеран обвинения отрицает. США сообщили о переброске дополнительных сил в регион.

Задержание иранского танкера

Коосачев добавил, что задержание властями Гибралтара танкера Grace 1, перевозившего иранскую нефть, является откровенным издевательством над здравым смыслом и вызовом международному сообществу.

Это "уже откровенное издевательство над международным правом и здравым смыслом", написал Косачев на своей странице в Facebook. "Санкции Евросоюза касаются исключительно самого ЕС, и не являются признанным Совбезом ООН инструментом международного урегулирования. И задерживать суда на этом основании - вызов всему международному сообществу", - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что ЕС, Британия и США "просто заигрались и всерьез принимают свои собственные акты и предпринимаемые в соответствии с ними репрессии за мнение международного сообщества".

"Наша позиция однозначна (и это касается Ирана, Сирии, Крыма и других сюжетов): это незаконные акты и действия против суверенных государств именно за то, что они суверенны", - подчеркнул сенатор.

Власти Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы. По официальной версии, причина инцидента заключается в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.