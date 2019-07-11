Захарова напомнила Зеленскому про обещание о готовности на все ради "тишины" в Донбассе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия хотела бы уточнить, когда президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять обещание, что готов пойти на все для прекращения огня в Донбассе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы уточнить у руководителя Украины - там сейчас все интересно, в том числе, во взаимоотношениях между частями госаппарата, но он же [Зеленский] является и верховным главнокомандующим - когда он планирует хотя бы начать выполнять свой предвыборный слоган: ради прекращения огня готов на все, - сказала она. - Потому что остепенить распоясавшихся военных уже пора".

"Судя по заявлениям, которые мы слышим из Киева, не все докладывают его офису", - отметила Захарова.

Роль США и Канады в наращивании снайперского огня

Соединенные Штаты и Канада оказывают Киеву поддержку в наращивании активности снайперов в Донбассе, с помощью чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули террор против жителей прифронтовой полосы, добавила Захарова.

"Командование украинских вооруженных сил санкционировало настоящий террор в отношении гражданского населения прифронтовых районов, - сказала она. - Отмечается увеличение снайперского огня со стороны Вооруженных сил Украины. Поддержку в этом Киеву оказывают Канада и США, которые регулярно поставляют различные вооружения, в том числе снайперские и антирадарные комплексы, а также осуществляют подготовку снайперов".

Она напомнила, что в результате стрельбы снайпера ВСУ 6 июля была ранена мирная жительница.

Захарова добавила, что украинские войска "продолжают целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру, уничтожать мирных граждан" в Донбассе. "К сожалению, мы не видим адекватной реакции на это со стороны официального Киева", - добавила она.