Захарова: США нагнетают напряженность вокруг ядерной сделки для смены власти в Иране

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первопричиной напряженности вокруг иранской ядерной сделки является политика США, направленная на смену власти в Иране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всем понятно, что первопричиной нынешней напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) является проводимая Вашингтоном политика максимального давления на Тегеран, замешенная на антииранских настроениях и стремлении добиться смены власти в суверенном государстве", - указала она.

"Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ 10 июля по иронии судьбы созывалась по просьбе США. Именно Вашингтон в мае 2018 года объявил о своем выходе из СВПД, в одностороннем порядке отказался от всех соответствующих обязательств, - отметила дипломат. - Мы слышим, как США продолжают требовать именно от Ирана неукоснительного соблюдения всех условий ядерной сделки, которую американская сторона более года торпедирует, мешая всем остальным странам заниматься ее осуществлением".

По словам Захаровой, американская позиция "не только не получила поддержки МАГАТЭ, но и подверглась серьезной критике".