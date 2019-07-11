Путин и Моралес подтвердили приверженность СВПД по иранской ядерной программе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес заявили о неприятии односторонних санкций против Ирана и готовы продолжать сотрудничество с этой страной.

"Учитывая безальтернативность Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, президенты подтвердили свою неизменную приверженность последовательному осуществлению этих договоренностей в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 (2015) и статьей 25 Устава ООН, заявили о неприятии односторонних санкций в отношении Исламской Республики Иран, выразили решимость продолжать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном", - говорится в Совместном заявлении лидеров об укреплении координации в международных делах. Документ подписан по итогам переговоров в Москве в четверг.

"Президенты выступили против политических манипуляций и валютного шантажа в сфере международного торгово-экономического сотрудничества, осудили стремление отдельных стран присвоить право определять целесообразность и допустимые параметры взаимодействия между другими государствами, а также манипулировать требованиями глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения для сведения политических счетов и оказания давления на государства, имеющие иную точку зрения", - подчеркивается в документе.

Главы государств также "отметили важность укрепления нынешней системы нераспространения ядерного оружия, краеугольным камнем которой является Договор о нераспространении ядерного оружия". "Президенты подчеркнули необходимость скорейшей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми странами, от которых зависит его реальное вступление в силу, в целях укрепления мира и безопасности на планете", - сказано в Совместном заявлении.

Кроме того, в документе "президенты высказались за укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении (КБТО), в том числе путем принятия протокола к ней с эффективным механизмом проверки ее выполнения, а также за совместное противодействие деятельности, противоречащей КБТО. Решения в отношении КБТО должны обсуждаться, готовиться и приниматься при полноправном участии всех государств-участников, включая Россию и Боливию".

"В ответ на угрозы химического и биологического терроризма главы государств подтвердили необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению в г. Женеве", - отмечено в документе.