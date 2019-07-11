Эксперт оценил повестку саммита России и стран Африки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи, позволит найти приоритетные направления при взаимодействии с государствами континента. Такое мнение в четверг на пресс-конференции выразила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

"Нам важно ответить на вопросы о приоритетных отраслях, где мы можем взаимодействовать, где наша страна уже сейчас может дать что-то Африке, чтобы взамен получить что-то для себя. Для нас важно выстраивать свои отношения в том числе с точки зрения африканцев: с учетом развития их рынка, с учетом того, что население там молодое и очень активное", - отметила она.

"Мы можем очень многое дать Африке, - сказала специалист. - Это касается в том числе наших цифровых технологий, сотрудничества в информационной сфере. Защита киберпространства - очень актуальный вопрос, который поднимается практически на всех встречах любого уровня с африканскими представителями".

По словам Абрамовой, после распада СССР Россия испытывает дефицит по целому ряду стратегически важных материалов. "В Африке все это есть, нам нужно думать, как сочетать наши интересы с интересами африканцев, - убеждена она. - Для Африки очень важна инфраструктура в самом широком смысле слова. Тут мы можем сделать очень многое: это и дороги, и энергетика".

Взаимодействие в экономике

По мнению ученой, африканские государства не хотят строить с Россией торговую модель отношений. "Они хотят инвестиционную модель, они рассматривают не просто торговлю "приехал, продал, получил деньги и уехал", а просят от нас инвестиции, просят технологии. Чтобы развивать с ними отношения, нужно иметь это в виду", - сказала Абрамова.

"Африканский рынок - это рынок, который развивается самыми высокими в мире темпами, это понимают сегодня абсолютно все государства, - продолжила она. - Более того, соотношение нашего экспорта и потребности африканских стран по многим позициям совпадают". При этом, по ее мнению, с точки зрения промышленности и технологий России есть что предложить Африке.

Эксперт отметила необходимость выработки финансово-кредитного механизма взаимодействия РФ со странами Африки. "Мы не сдвинемся с мертвой точки, если не разработаем очень четкий финансовый механизм, - считает Абрамова. - Существует целый ряд механизмов, который может использовать Россия. То, что мы вступили в Африканский экспортно-импортный банк, - это один из важных шагов в этом направлении, но нам нужно вернуться и к опыту Советского Союза, потому что модели финансового взаимодействия и кредитования можно позаимствовать из нашей истории".

Зона глобальной конкуренции

Абрамова указала на то, что США считают Африку зоной своих стратегических интересов и местом противостояния растущему влиянию КНР и РФ, в связи с чем Москве необходимо развивать не только экономические отношения со странами континента. "Россия должна взаимодействовать с Африкой по целому ряду военных и политических вопросов, по поддержке позиции африканских стран в ООН, где очень многие позиции у нас совпадают, - сказала она. - Россия никогда не участвовала в колониальном порабощении Африки. Напротив, СССР активно способствовал становлению африканских государств и их поддержке в ООН, на этом не надо спекулировать, но помнить это следует".

Эксперт считает, что нужно отказаться от доллара во взаиморасчетах со странами Африки. "Все говорят о том, что необходимо сужать долларовое пространство. Считаю, что с Африкой нам также нужно переходить на те отношения, которые реализует Китай: Пекин кредиты дает в юанях, что означает востребованность юаня для тех товаров, которые африканцы будут покупать, - подчеркнула эксперт. - Почему бы нам не вернуться к кредитованию в рублях, почему не дать возможность африканцам открывать счета в российских банках".

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Арабская республика председательствует в Африканском союзе в 2019 году. Саммит предваряет ряд мероприятий: 20-21 июня в Москве состоялась экономическая конференция Россия - Африка, а 3 июля прошла парламентская конференция в том же формате.