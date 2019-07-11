Глава комитета Госдумы считает, что у Путина могут сложиться рабочие отношения с Зеленским

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может повлечь ослабление антироссийских настроений в Киеве, однако состоявшаяся беседа вряд ли станет решающим моментом на пути к урегулированию украинского кризиса.

"Сам факт разговора оцениваю положительно. Я всегда говорил, что если ключи лежат в Москве, как говорят украинцы, и потом они же бегут искать ключи в Америке, во Франции или Германии, то это нелогично. Вы ищите их в Москве, разговаривайте в Москве, встречайтесь в Москве", - сказал он в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС. Депутат отметил, что через страны запада на РФ повлиять невозможно.

"А вот что там по существу, и что они (власти страны) будут делать на Украине дальше, вызывает у меня большие сомнения, постольку поскольку сегодня же Зеленский заявил, что никакой федерализации, и если русский язык, то только в Донбассе", - продолжил Калашников. Он не стал исключать затягивания разрешения кризиса. "Боюсь, что за ним стоят такие силы и такие советники, в том числе зарубежные, что все это может зайти туда, куда же завел [экс-президент Украины Петр] Порошенко", - пояснил глава комитета.

В то же время, заметил он, разговор президентов "даст основания поменьше спекулировать на том, что к России на Украине вообще прикасаться нельзя". При этом Калашников призвал не переоценивать значение данной беседы в общем контексте украинского урегулирования. "Если они будут друг к другу относиться с уважением <...>, то у них могут сложиться какие-то личные отношения, которые могут помочь в решении государственных задач", - резюмировал Калашников.

В четверг Путин провел телефонный разговор с Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.