Слуцкий считает, что России и Украине необходимо развивать двусторонние отношения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия и Украина должны достигнуть прогресса в отношениях и не допустить существования их на таком же уровне, как при Петре Порошенко. Об этом корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя состоявшийся в четверг разговор президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Буду рад, если после первого разговора президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского, наконец, появится конструктив. Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма", - сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что "ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения". "Очень не хотелось бы, чтобы российско-украинский диалог буксовал на таком же низком уровне как при режиме Петра Порошенко. Архиважно достигнуть прогресса", - добавил депутат.

"В частности, ожидал бы скорейшего решение вопроса по освобождению гражданина РФ Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме", - резюмировал он.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

В четверг Путин провел телефонный разговор с Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.