На сентябрьские выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в ходе заседания комиссии в пятницу сообщил, что для участия в выборах высших должностных лиц субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, выдвинулись 163 кандидата.

"Выдвижение по выборам высших должностных лиц закончились вчера. Все регионы завершили эту работу. На сегодняшний день выдвинуто 163 кандидата", - сказал Булаев.

Он отметил, что из всех кандидатов в главы регионов 115 представляют 31 политическую партию. "Еще 48 кандидатов - в порядке самовыдвижения. Я думаю, что будет весьма конкурентная борьба на выборах в абсолютном большинстве регионов", - подчеркнул Булаев.

По его словам, в двух регионах продолжается выдвижение кандидатов в депутаты заксобраний. "Это Тыва и Тульская область, где заканчивается срок выдвижения 24 июля. То есть здесь кампания тоже переходит в решающую стадию", - уточнил зампредседателя ЦИК.

Обращения

Булаев также сообщил, что в ЦИК поступило 347 обращений из регионов по поводу предстоящих выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

"Количество обращений в ЦИК из разных субъектов РФ, где будут выборы: Татарстан - четыре обращения, Оренбургская область - четыре, Ленинградская область - 13, Москва - 35 и 192 - Санкт-Петербург", - сказал Булаев, добавив, что из остальных регионов пришло по три обращения и меньше.

Он также добавил, что на горячую линию Центризбиркома из регионов поступило 84 сообщения, из которых 63 пришло из Санкт-Петербурга, семь - из Москвы.

О выборах

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).