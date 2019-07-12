Кандидат от ЛДПР стал первым претендентом на должность главы администрации Рязани

РЯЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Кандидат от рязанского реготделения ЛДПР, депутат Рязанской городской думы Павел Ахунов первым подал документы для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани. Об этом ТАСС в пятницу сообщил секретарь комиссии по проведению конкурса Сергей Еремин.

"Первый кандидат подал документы для участия в конкурсе, им стал представитель ЛДПР Павел Ахунов", - сообщил он.

Прием документов на должность главы администрации Рязани начался 1 июля и продлится до 2 августа. Имя нового руководителя города будет известно 6 сентября.

Как сообщалось ранее, 30 мая в ходе заседания Рязанской городской думы депутаты проголосовали за отставку и.о. главы администрации Сергея Карабасова. 13 июня ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.