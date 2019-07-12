Медведев прибыл в Ставрополь, где проведет совещание по строительству в рамках нацпроектов

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь, где проведет совещание по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов.

Ожидается, что глава правительства проинспектирует объекты на территории микрорайона "Российский". Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в период с 2019 по 2023 год. Разрешения на строительство уже выданы по всем объектам. Премьеру продемонстрируют инфраструктуру жилого комплекса и светомузыкальный фонтан. Этот проект реализован в рамках программы "Комфортная городская среда". На сегодняшний день это самый большой фонтан на юге России. Его диаметр составляет 37 м, а высота струй - до 30 м.

Кроме того, Медведев посетит готовящуюся к открытию 1 сентября новую школу на 1550 мест. На ее территории предусмотрены футбольное поле, беговые дорожки, гимнастические, волейбольные и баскетбольные площадки, зона отдыха и учебно-опытная зона для занятий по биологии, ботанике, изучения правил дорожного движения. Медведев посмотрит помещения начальных классов и спален для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, а также теннисные корты и футбольную площадку.

Премьер-министр также проведет встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.