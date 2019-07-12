МИД РФ: запрет на инвестирование в российскую экономику может лишить доходов граждан США

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Санкционные инициативы по инвестированию в экономику России, предлагаемые в США, могут лишить американских граждан немалых доходов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги. Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет. Так что вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям", - заявили в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций. "Авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну", - подчеркнули в МИД.

"Вообще, в Конгрессе США сегодня находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий, - напомнили на Смоленской площади. - Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны".

Палата представителей Конгресса одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.