Посольство РФ назвало бездоказательными утверждения об угрозах интересам Великобритании

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании считает бездоказательными прозвучавшие в Лондоне обвинения в адрес России в совершении так называемых гибридных действий, якобы направленных против интересов Соединенного Королевства. Об этом заявил ТАСС в пятницу пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

"Хотели бы особо подчеркнуть: отказ от профессионального диалога и от предоставления российской стороне и общественности каких-либо доказательств свидетельствует о том, что таковых попросту нет. Ссылки на интересы национальной безопасности, общественный порядок и т.п. как основание отказа делиться информацией выглядят как абсолютно искусственные уловки, которые не способны никого убедить", - сказал российский дипломат.

Он напомнил, что 11 июля замглавы британского МИД Алан Данкан заявил в парламенте о том, что органы британской радиоэлектронной разведки играют ведущую роль в противодействии "гибридным угрозам" британским интересам, таким как, например, "атаки в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества". Данкан сказал, что благодаря работе этих органов в прошлом году министр иностранных дел Великобритании сумел возложить на российскую военную разведку ответственность за ряд "безрассудных кибератак, осуществлявшихся против таких разных целей, как небольшая телевизионная компания в Великобритании и часть украинской транспортной системы".

"Как связана радиоэлектронная разведка и Солсбери, судить не беремся. Разве что именно киберразведчики являются первоисточником "сведений", публикуемых небезызвестным Bellingcat. Если же говорить о "кибератаках", то немедленно после появлений соответствующих утверждений российская сторона потребовала от Лондона поделиться фактами, на основании которых были сделаны такие выводы. Однако британская сторона демонстративно проигнорировала наше обращение, что, к слову, противоречит всем канонам дипломатической практики, да и просто банальной вежливости", - отметил пресс-секретарь посольства.

"Кстати, - продолжил он, - следует отдельно отметить, что представители "небольшой телевизионной компании в Великобритании", о которой так любят вспоминать в Форин оффисе, в ходе нашего с ними очного общения сообщили, что претензий к России не имеют". Более того, добавил российский дипломат, именно действия британских спецслужб, без объяснения причин изъявших значительный массив данных и отказавшихся сообщать хоть какую-либо информацию о ходе следственных действий, вызывают у руководства данной компании большие вопросы.

Дипломат напомнил, что РФ в течение нескольких лет многократно предлагала британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченности в киберсфере, однако внятной реакции из Лондона так и не поступило.