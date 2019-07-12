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Покинувший пост губернатора Севастополя Овсянников не стал раскрывать планы на будущее

Он отметил, что был счастлив работать во главе города

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Дмитрий Овсянников, который в четверг покинул пост губернатора Севастополя, отказался раскрывать планы на будущее.

"[Будет известно] позже", - сказал Овсянников журналистам в пятницу.

Ранее на церемонии представления врио губернатора Севастополя он отметил, что счастлив был работать во главе города. "Я счастлив, что у меня есть [такая] запись в трудовой книжке. И я сердцем буду переживать за Севастополь", - сказал Овсянников.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа. В пятницу прошло официальное представление Развожаева в Севастополе.

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастополь
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