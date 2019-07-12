В ЦИК РФ сожалеют о решении Украины не пускать российских наблюдателей на выборы в Раду

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил сожаление, что ЦИК Украины отказал в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду.

"Это ожидаемо, хотя где-то была какая-то иллюзия, что могут в новых обстоятельствах принять иное решение, которое говорило о том, что меняется настроение и в политике, и в отношениях. Жаль, что так происходит", - сказал Булаев корреспонденту ТАСС в пятницу.

При этом он отметил, что для ЦИК РФ отказ украинской стороны не является проблемой. "Мы всегда были открыты, готовимся проводить большую международную научно-практическую конференцию перед единым днем голосования [8 сентября]. Мы всем рассылаем приглашения, и все с удовольствием отзываются. Закрытость никогда ни к чему хорошему не приводит", - уточнил Булаев.

ЦИК России в среду предложил Министерству иностранных дел РФ кандидатуры наблюдателей на выборы в Верховную раду. В свою очередь Центризбирком Украины в пятницу отказался регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на данных выборах.

Ранее Украина неоднократно заявляла о том, что не допустит наблюдателей от России на украинские выборы. В марте ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. До этого комиссия также отказала в регистрации двух долгосрочных наблюдателей от России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ регистрировать одобренных ОБСЕ наблюдателей, имеющих российское гражданство, является нелегитимным.