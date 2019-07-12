{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы на Украине - 2019

В ЦИК РФ сожалеют о решении Украины не пускать российских наблюдателей на выборы в Раду

Ранее Центризбирком Украины отказался регистрировать 17 россиян в качестве наблюдателей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил сожаление, что ЦИК Украины отказал в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду.

"Это ожидаемо, хотя где-то была какая-то иллюзия, что могут в новых обстоятельствах принять иное решение, которое говорило о том, что меняется настроение и в политике, и в отношениях. Жаль, что так происходит", - сказал Булаев корреспонденту ТАСС в пятницу.

При этом он отметил, что для ЦИК РФ отказ украинской стороны не является проблемой. "Мы всегда были открыты, готовимся проводить большую международную научно-практическую конференцию перед единым днем голосования [8 сентября]. Мы всем рассылаем приглашения, и все с удовольствием отзываются. Закрытость никогда ни к чему хорошему не приводит", - уточнил Булаев.

ЦИК России в среду предложил Министерству иностранных дел РФ кандидатуры наблюдателей на выборы в Верховную раду. В свою очередь Центризбирком Украины в пятницу отказался регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на данных выборах.

Ранее Украина неоднократно заявляла о том, что не допустит наблюдателей от России на украинские выборы. В марте ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. До этого комиссия также отказала в регистрации двух долгосрочных наблюдателей от России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ регистрировать одобренных ОБСЕ наблюдателей, имеющих российское гражданство, является нелегитимным.

Теги
УкраинаРоссияПарламентские выборы на Украине - 2019
Посольство РФ: в позиции Лондона, не пустившего RT на форум по свободе СМИ, нет логики
В посольстве обратили внимание на то, что на мероприятие были допущены корреспонденты российских СМИ, вещающих в самой России
Читать полностью