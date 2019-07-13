На выборах губернатора Челябинской области зарегистрировали пять кандидатов

ТАСС, 13 июля. Избирательная комиссия Челябинской области в субботу завершила регистрацию кандидатов на выборы главы региона. Всего в выборах 8 сентября будут участвовать пять человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь комиссии Екатерина Колбышева по итогам заседания.

"Алексей Севастьянов ["Гражданская сила"], Сергей Смышляев ["Родина"], Виталий Пашин [ЛДПР] и Константин Нациевский [КПРФ] на заседании получили статусы зарегистрированных кандидатов. Таким образом, статус зарегистрированного кандидата на этой неделе получили пять человек", - сказала Колбышева.

Первым зарегистрированным кандидатом стал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

По словам собеседницы агентства, шести самовыдвиженцам и двум представителям партий в регистрации было отказано, так как документы в избирательную комиссию были предоставлены "либо не в полном объеме, либо с несоблюдением закона".

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.