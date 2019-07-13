ЦИК Башкирии зарегистрировал кандидатами на должность главы региона троих человек

УФА, 13 июля. /ТАСС/. Центризбирком Башкирии на очередном заседании зарегистрировал кандидатами на должность главы республики выдвиженцев от ЛДПР, КПРФ и справороссов. Еще три кандидата оповещены о выявленных недостатках в предоставленных в ЦИК документах, сообщает в субботу пресс-служба комиссии.

"Комиссия зарегистрировала кандидатами на должность главы Республики Башкортостан Ивана Сухарева (ЛДПР), Юрия Игнатьева ("Справедливая Россия"), Юнира Кутлугужина (КПРФ). Кандидаты Алексей Молокин, Сания Тимасова, Рамиля Саитова извещены о выявленных недостатках в документах, представленных в ЦИК республики", - говорится в сообщении.

Также на заседании утвержден перечень помещений, в которых территориальные избирательные комиссии будут принимать заявления для голосования по месту нахождения в день выборов. 15 июля состоится жеребьевка, по итогам которой между зарегистрированными кандидатами будет распределено бесплатное эфирное время на государственных ТВ и радио каналах, полосы в газетах, добавили в пресс-службе. Ранее ЦИК Башкирии зарегистрировал кандидатом на выборы главы региона временно исполняющего обязанности руководителя республики Радия Хабирова, баллотирующегося от партии "Единая Россия".

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Документы для участия подали 11 кандидатов, включая блогера Владимира Кобзева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предпринимателя Рафиса Кадырова ("Патриоты России"), бьюти-блогера Санию Тимасову (Российская экологическая партия "Зеленые"), главу Фонда развития городских проектов Уфы Владимира Барабаша ("Гражданская сила"), временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова ("Единая Россия"), а также представителей Партии социальной защиты - Алексея Молокина, "Яблока" - Зульфию Гайсину, Российской социалистической партии - Рамилю Саитову.