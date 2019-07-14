Мосгоризбирком признал "браком" 14,7% сданных кандидатом Любовью Соболь подписей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/ Мосгоризбирком отказал в регистрации выдвинутому кандидату в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе Любови Соболь из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%. Об этом сообщается в материалах к брифингу главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова в воскресенье.

"При рассмотрении подписей, сданных в окружной избирательной комиссии (ОИК) кандидата Любови Соболь, из 4940 подписей 725 были признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям. "Запас" кандидата составлял 449 подписей", - значится в материалах.

Отмечается, что таким образом "брак" в подписях избирателей составил 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%, что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации. Иные нарушения в документах, включая неустранимые, были доведены до сведения кандидата для исправления и не включены в итоговый протокол в качестве основания для отказа в регистрации.

"Соболь имеет право явиться на заседание окружной избирательной комиссии 16 июля, на котором будет приниматься решение о ее регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, и предоставить все обоснованные претензии, возражения и замечания к итоговому протоколу, которые будут рассмотрены членами комиссии в установленном законом порядке, и [будет] вынесено решение", - сообщается в материалах.

В случае несогласия с решением комиссии Соболь имеет право обратиться в суд для рассмотрения решения ОИК.

"Рабочей группой окружной избирательной комиссии по результатам работы экспертов-почерковедов и на основании полученной информации из ФМС (ГУ МВД России по Москве) был составлен протокол, который был выдан кандидату Соболь 13 июля. <…> В своей деятельности рабочая группа ОИК всегда трактует все неустранимые сомнения в пользу кандидата. В итоговый протокол вошла та часть безусловных нарушений, которая не может быть проигнорирована или устранена после уведомления кандидата", - заключается в материалах.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.