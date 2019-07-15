Губернатор Ставрополья подал документы на регистрацию на выборах главы региона

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в понедельник первым подал пакет документов для регистрации кандидатом на выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования.

"Документы на регистрацию у вас приняты", - сказал председатель избиркома Евгений Демьянов, принимая документы у Владимирова.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Ставропольского края завершилось в ночь на 2 июля, выдвинулись шесть человек. Все они имеют право подать документы на регистрацию в качестве кандидатов. "В пакете документов - первый финансовый отчет, документы, связанные с регистрацией кандидата, листы поддержки кандидатов от депутатов органов местного самоуправления, связанные с имуществом за рубежом, и иные документы, которые определены законом", - сказал журналистам глава избиркома.

Документы для регистрации избирательная комиссия Ставропольского края принимает с 14 июля по 24 июля.

Полномочия Владимирова истекают в 2019 году. В сентябре 2013 года он был назначен врио главы Ставрополья, спустя год избран губернатором.

О кандидатах

В качестве кандидатов на выборах главы Ставрополья выдвинулись: действующий губернатор Владимиров ("Единая Россия"), депутат городской Думы Ставрополя и юрисконсульт частной компании Геннадий Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), заместитель председателя Думы Ставропольского края Александр Кузьмин ("Справедливая Россия"), директор частной компании Валентин Смирнов ("Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу"), ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктор Соболев (КПРФ).