Аграрная партия поддержала кандидатуру врио главы Забайкалья на выборах губернатора

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Аграрная партия в понедельник поддержала кандидатуру врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова на предстоящих выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения партии Чимит Тумунбаяров.

"Делегаты прошедшей сегодня в Чите партконференции единогласно поддержали кандидату Александра Михайловича на предстоящих выборах губернатора Забайкальского края", - сказал Тумунбаяров.

Осипов участвует в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Ранее его кандидатуру поддержали партии "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Родина".

Как сообщили в избиркоме, за должность губернатора Забайкальского края намерены бороться четыре представителя политических партий: первый секретарь краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста. Также в выборах намерены участвовать пять самовыдвиженцев: помимо Осипова, это пенсионер Тагир Аглямов, общественник Николай Лиханов, временно неработающий Григорий Родионов и менеджер материально-технического снабжения АО "Забайкалье" Александра Сущих.

До 21 июля кандидатам нужно предоставить в избирательную комиссию подписи - представителям политических партий требуется заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов, а самовыдвиженцам еще предоставить 4 тыс. подписей от общего числа зарегистрированных избирателей.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителем региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября, в единый день голосования.