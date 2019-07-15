Глава Мосгоризбиркома предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов до 15 дней

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Срок проверки подписей для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий может быть увеличен с 10 до 15 дней в целях обеспечения работы окружных комиссий. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Наверное, надо в будущем увеличивать срок, чтобы спокойно можно было разобраться, выслушать претензии кандидатов, заслушать их возражения. Думаю, законодатель может это в будущем изменить. Думаю, срок продлить дней до 15 - две недели. До дня выборов времени много, лишние пять дней помогут в спокойной обстановке проводить проверки", - сказал Горбунов.

Он добавил, что основная проблема процесса сбора подписей кандидатами является недобросовестность людей, которые их собирают. При этом глава Мосгоризбиркома подчеркнул, что данный "барьер" для кандидатов в виде сбора подписей необходим, и 30 дней на выполнение данного обязательства - достаточно.

"Самое сложное, что обычно подписи кандидаты сдают в последние два дня. Это носит массовый характер. До последнего люди собирают подписи. Срок проверки по закону ограничен 10 днями <…> В этот период попадают четыре выходных. Неудобно, создает проблемы для системы избирательных комиссий и самим кандидатам, это сжатые сроки. В одном округе могут быть два человека, в другом - 10 человек.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.