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В Киеве проходит встреча омбудсменов России и Украины

Татьяна Москалькова приехала в Киев для участия в судебном заседании по делу главреда "РИА Новости Украина"

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Омбудсмены РФ и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова подтвердили намерение совместно работать в духе диалога президентов двух стран, который начался между ними на минувшей неделе во время телефонного разговора.

Омбудсмены встретились в понедельник в Киеве, куда Москалькова приехала для участия в очередном судебном заседании по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Очень важно, что состоялся разговор между президентами, - сказала Москалькова. - И мы с вами действуем уже в фарватере этого разговора. Важно находить механизмы и инструменты, чтобы помогать людям".

Денисова выразила надежду, что эта встреча позволит "обсудить вопросы, которые интересуют наши страны и наши народы".

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УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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