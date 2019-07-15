В Киеве проходит встреча омбудсменов России и Украины

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Омбудсмены РФ и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова подтвердили намерение совместно работать в духе диалога президентов двух стран, который начался между ними на минувшей неделе во время телефонного разговора.

Омбудсмены встретились в понедельник в Киеве, куда Москалькова приехала для участия в очередном судебном заседании по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Очень важно, что состоялся разговор между президентами, - сказала Москалькова. - И мы с вами действуем уже в фарватере этого разговора. Важно находить механизмы и инструменты, чтобы помогать людям".

Денисова выразила надежду, что эта встреча позволит "обсудить вопросы, которые интересуют наши страны и наши народы".