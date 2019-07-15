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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Денисова попросила МВД Украины обеспечить участие Москальковой в суде по Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в России прибыла в Киев, чтобы поддержать главреда "РИА Новости Украина" на судебном заседании

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю Подольского суда Киева, где рассматривается дело журналиста Кирилла Вышинского, обеспечить участие в судебном заседании уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"С учетом возможных провокаций Денисова обратилась к руководству МВД Украины и к председателю суда с просьбой обеспечить участие уполномоченного по правам человека в РФ в судебном заседании по делу Вышинского и не допустить провокаций", - сообщила в понедельник пресс-служба российского омбудсмена.

15 июля Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на судебном заседании.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаАрест главреда "РИА Новости Украина"
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