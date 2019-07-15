Косачев надеется, что на восстановление отношений Грузии и России уйдут месяцы, а не годы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" выразил надежду, что на нормализацию отношений Москвы и Тбилиси уйдут месяцы, а не годы.

"Чтобы эти отношения стали добрососедскими, конечно, предстоит сделать очень многое. Думаю, рассчитывать на чудеса здесь не приходится, вряд ли что-то прорывное в этих отношениях произойдет, я имею в виду изменения к лучшему. Если что-то и начнет вновь происходить, когда будут успокаиваться эмоции, то это, скорее всего, вопрос месяцев, надеемся, что не лет", - сказал Косачев.

Он также выразил надежду на то, что в Грузии обойдется без новых антироссийских провокаций. "То, что произошло и в грузинском парламенте, и на грузинском телевидении, - это были чистой воды провокации, нацеленные на срыв нормализации отношений", - отметил Косачев.

Глава комитета СФ также сообщил, что российские парламентарии пригласили грузинских коллег "приезжать в Россию по мере возможности как можно чаще". "Чем чаще мы будем встречаться, тем быстрее мы будем решать поставленные задачи", - добавил он.

Антироссийские провокации

20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, согласно протоколу, сидя в кресле председателя грузинского парламента.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.