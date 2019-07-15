Встреча главы избиркома с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы не состоялась

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов не встретился с кандидатами от непарламентских партий и самовыдвиженцами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, так как кандидаты отказались от формата личной встречи, предусмотренной регламентом. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Мосгоризбркома.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, Горбунов пригласил кандидатов на личный прием с предложением высказать все замечания по работе окружных избирательных комиссий. Прием проходит в порядке живой очереди и не предусматривает групповых совещаний и обсуждений.

"В результате на личный прием пришли только трое: Русакова, Собянина и Кульнев, с ними состоялся конструктивный диалог. Другие кандидаты (Янкаускас, Гончаров, Брюханова, Яшин, Соболь, Митрохин и другие) не приняли приглашение на личный прием к председателю Мосгоризбиркома и попытались превратить это мероприятие в митинг с трансляцией в СМИ. Подобные действия выходят за пределы правового поля и являются попыткой давления на Мосгоризбирком. Очевидно, что у некоторых кандидатов не было намерения обсудить работу избирательных комиссий, содержание итоговых протоколов и другие вопросы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Мосгоризбиркоме отметили, что правила приема граждан регламентированы и не могут быть одномоментно изменены по противоречивым требованиям группы граждан, даже являющихся кандидатами в депутаты Мосгордумы.

"Валентин Горбунов вынужден в очередной раз напомнить кандидатам, их сторонникам и представителям СМИ, что давление на работу избирательных комиссий недопустимо и содержит признаки правонарушения, предусмотренного статьей 141 УК РФ", - сообщили в пресс-службе столичной избирательной комиссии.

Председатель Мосгоризбиркома, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что готов провести личный прием со всеми желающими, и напомнил кандидатам, что все их претензии, вопросы и замечания будут рассмотрены и учтены на заседаниях комиссий.