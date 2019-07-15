Лавров обсудил с дипломатами ЕС Украину, ядерную сделку с Ираном и диалог РФ и Евросоюза

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в понедельник встречу с главами дипмиссий стран Евросоюза и руководителем представительства ЕС в РФ, в ходе которой обсудил ситуацию на Украине и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также перспективы развития отношений Москвы и Брюсселя. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обстоятельное обсуждение текущей ситуации и перспектив развития российско-еэсовских отношений, которые не становятся лучше, - отметили в дипведомстве. - Лавров подчеркнул, что российская сторона сохраняет настрой на восстановление полноценного диалога и взаимодействия с Евросоюзом на равноправной и взаимовыгодной основе". "В этом контексте акцентирована контрпродуктивность односторонних ограничений, сдерживающих развитие торгово-экономических связей сторон, а также других шагов, чреватых эрозией системы международного права и появлением новых разделительных линий в Европе", - добавили в министерстве.

Стороны рассмотрели актуальные международные вопросы "с упором на перспективы нормализации ситуации вокруг СВПД, а также урегулирования внутриукраинского конфликта". "Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, а также в сфере соблюдения прав национальных меньшинств", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, министр "поделился оценками положения на севере Африки, вокруг Ливии", указали в дипведомстве.