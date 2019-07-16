Глава Волгоградской области подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

ВОЛГОГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник сдал в облизбирком документы для регистрации на губернаторских выборах в качестве кандидата, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

"Первым пакет документов, необходимых для регистрации на выборах главы региона, сдал кандидат в губернаторы Волгоградской области Бочаров Андрей Иванович", - сказано в сообщении.

В течение 10 дней облизбирком проверит предоставленные сведения и документы и рассмотрит вопрос о регистрации кандидата. Подача документов на регистрацию для участия в выборах главы региона завершается 24 июля в 18:00.

На пост губернатора Волгоградской области выдвинуты восемь кандидатов. Это Бочаров, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Алексей Буров от КПРФ, Эдуард Давыдовский, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, Владимир Рублев от ЛДПР, Дмитрий Любитенко от "Яблока", Сергей Полещук от "Справедливой России", Виктор Левчук от Партии ветеранов России и Владимир Поляков от партии "Национальный курс".

Кандидаты в сенаторы

Бочаров представил в избирательную комиссию региона три кандидатуры в Совет Федерации, одна из которых в случае его победы на выборах главы области в сентябре будет наделена полномочиями сенатора.

"Соответствующее предложение глава региона сделал председателю Волгоградской областной думы Николаю Семисотову, директору по производству алюминиевого завода Артему Фоминых и председателю Волгоградского отделения Паралимпийского комитета России Любови Васильевой", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Действующим сенатором от исполнительной власти региона является Елена Попова. Срок ее полномочий истекает в сентябре этого года.

8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлена информация о кандидатах в сенаторы.