Булаев: решения окружных комиссий по выборам в Мосгордуму пока нельзя обжаловать в ЦИК

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что решения окружных избирательных комиссий Москвы по регистрации кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы не могут быть обжалованы в ЦИК, если они не были рассмотрены в Мосгоризбиркоме.

"До решения окружных комиссий о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации возможности для вмешательства у ЦИК нет. Но после того, как окружные избирательные комиссии примут решение, то у любого кандидата, неудовлетворенного решением комиссии, есть возможность обратиться или в Мосгоризбирком, или в суд", - сказал Булаев в ходе встречи с так называемыми независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы в здании ЦИК.

Поскольку Памфилова в данный момент находится на больничном, встречу с кандидатами проводит ее заместитель Булаев. От кандидатов во встрече принимают участие, в том числе представители "Яблока" Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров.

По его словам, закон исключает обращение в ЦИК напрямую, так как сначала требуется обязательное рассмотрение в городской комиссии. "Если решение Мосгоризбиркома не удовлетворяет, тогда имеется возможность обратиться в ЦИК или, если пойдет по линии суда, то мы тоже можем помочь консультациями по действиям в суде. Заявления, которые к нам поступили, мы читаем, но они не могут быть интерпретированы как жалобы, по которым мы можем принять решение и обязать кого-то (в данном случае окружные комиссии) что-то сделать. Таких полномочий на сегодняшний день у ЦИК нет", - добавил Булаев.

В понедельник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о готовности встретиться с независимыми кандидатами, которые принимают участие в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы, после 22 июля. В свою очередь кандидаты выразили желание провести встречу с главой ЦИК 16 июля, так как в этот день пройдут итоговые заседания окружных избирательных комиссий по регистрации на выборы. Кандидаты обратились к Памфиловой с просьбой проконтролировать процесс проверки подписей избирателей.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение будет принято во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.