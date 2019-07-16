Госдума приняла законопроект о выдаче паспортов, изъятых из-за формальных ошибок

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который позволит вернуть российские паспорта лицам, которым они были выданы до 1 января 2010 года и позже признаны недействительными в связи с ошибками в документах.

Эти лица смогут до 1 января 2025 года подать заявление о признании их гражданами РФ без выполнения каких-либо дополнительных условий.

Как отметил ранее глава профильного думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов, данная инициатива является по существу "амнистией для примерно 100 тыс. иностранных граждан, которые в конце 90-х и в 2000-е годы без необходимых документальных оснований или с допущением ошибок государственных органов получили российской паспорт, в том числе находясь за границей России".

Законом также предусмотрено, что проживающие на территории России лица, получившие паспорт гражданина РФ до 1 июля 2010 года, но не приобретшие гражданство в установленном порядке, могут быть признаны гражданами не только с даты получения российского паспорта, но и с даты внесения в паспорт гражданина СССР записи о принадлежности к гражданству РФ. При этом данные лица не могут быть иностранными гражданами или иметь право на постоянное проживание в другой стране.